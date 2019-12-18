USD (Alış - Satış) : 5,90 - 5,91 EURO (Alış - Satış) : 6,57 - 6,58

WhatsApp'ta 'ücretli özellik' dönemi

1.5 milyar aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp'a yeni bir özellik geldi. Ancak bu özelliği kullanmak isteyenler 5.99 dolar (yaklaşık 35 TL) ödemek zorunda.

Teknoloji / 18 Aralık 2019 Çarşamba 16:50
WhatsApp'ta 'ücretli özellik' dönemi

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma entegre edilen yeni bir özellik ile gündemde. Ancak bu sefer bu özelliği kullanmak için para ödemeniz gerekecek.

WhatsApp’a entegre edilen Any.do sayesinde kullanıcılar platform üzerinden hatırlatıcı hizmeti alacak.

Örneğin akşam 19.00'da yapmanız gereken bir şey var ve bu özellik ile önceden bir hatırlatıcı mesajı oluşturuyorsunuz. Özellik sayesinde saat 19.00 olduğunda WhatsApp'tan bu işinizi hatırlatan bir mesaj alıyorsunuz.

Ancak İngiliz The Sun gazetesinde yer alan bu özellik için kullanıcıların ödeme yapmaları gerekiyor.

Zira hatırlatıcı özelliğini WhatsApp üzerinden kullanmak isteuenler 5.99 dolar (yaklaşık 35 TL) karşılığında abone olmak zorunda.

The SunFacebookDolar

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı