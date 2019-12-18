WhatsApp'ta 'ücretli özellik' dönemi

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma entegre edilen yeni bir özellik ile gündemde. Ancak bu sefer bu özelliği kullanmak için para ödemeniz gerekecek.



WhatsApp’a entegre edilen Any.do sayesinde kullanıcılar platform üzerinden hatırlatıcı hizmeti alacak.



Örneğin akşam 19.00'da yapmanız gereken bir şey var ve bu özellik ile önceden bir hatırlatıcı mesajı oluşturuyorsunuz. Özellik sayesinde saat 19.00 olduğunda WhatsApp'tan bu işinizi hatırlatan bir mesaj alıyorsunuz.



Ancak İngiliz The Sun gazetesinde yer alan bu özellik için kullanıcıların ödeme yapmaları gerekiyor.



Zira hatırlatıcı özelliğini WhatsApp üzerinden kullanmak isteuenler 5.99 dolar (yaklaşık 35 TL) karşılığında abone olmak zorunda.

