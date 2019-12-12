PKK'dan kaçan 5 terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 YPG/PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.



Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarındandan kaçan 4 PKK’lı terörist Silopi’de, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG’li terörist de Nusaybin’deki hudut karakolumuza teslim oldu." denildi.



