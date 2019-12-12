USD (Alış - Satış) : 5,77 - 5,78 EURO (Alış - Satış) : 6,45 - 6,46

PKK'dan kaçan 5 terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 YPG/PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

3. Sayfa / 12 Aralık 2019 Perşembe 11:57
PKK'dan kaçan 5 terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 YPG/PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarındandan kaçan 4 PKK’lı terörist Silopi’de, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG’li terörist de Nusaybin’deki hudut karakolumuza teslim oldu." denildi.

Milli Savunma BakanlığıIrak

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı