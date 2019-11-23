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Kılıçdaroğlu: CHP örgütlerine yönelik ciddi kumpaslar var

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İzmir'de açıklama yaptı. 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddialarına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "CHP örgütlerine yönelik ciddi kumpaslar var. CHP'yi nasıl geriletiriz diye kumpaslar kuruluyor" dedi.

Siyaset / 23 Kasım 2019 Cumartesi 17:59
Kılıçdaroğlu: CHP örgütlerine yönelik ciddi kumpaslar var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de Harmandalı elektrik üretim tesisi açılışında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

CHP örgütlerine yönelik ciddi kumpaslar var. CHP'yi nasıl geriletiriz diye kumpaslar kuruluyor. Erdoğan geldi İzmir'e bir sürü laflar etti. Ben Cumhurbaşkanlığını ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun diyor bana. Erdoğan'la her yerde her ortamda tartışmaya hazırım. İstediğin televizyona gelmeye hazırım. Kumpaslara izin vermeyeceğiz.

Yine belli çevreler Erdoğan'ın bana yönelik eleştirilerini özel olarak destekliyorlar. Siz zaten itibarsız bir yayın organısınız. Sizler halkı köreltmek için görev yapıyorsunuz. İşsizlik gelmiş bela gibi duruyor. Sen bana 10 soru soracaksın, ben de sana 10 soru soracağım.

"VEREMEYECEK HESABIM YOK"

15 Temmuz şehitleri için para topladılar. Nerede bu para bilen var mı? Bir çocuk yatağa aç giriyorsa o gece bizim rahat uyumamamız lazım.

Her türlü iftira olabilir, verilmeyecek hesabımız yoktur. Toplu iğne ucu kadar bir şey bulamazsın.

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