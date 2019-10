'Elektronik sigara, sigara endüstrisinin kurnazca yaklaşımıdır'

MERİÇ ÜRER - Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, elektronik sigaranın "sigarayı bırakmak için araç" olduğu yönündeki argümanların bilim dışı olduğunu belirterek, "Elektronik sigara, tütün endüstrisinin kendisine daha geniş bir alan açmak için uydurduğu, para kazanmak için piyasaya daha cazip bir şekilde sunmaya çalıştığı geleceğin tehlikesidir." dedi.



Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşilay olarak sigara konusudaki kısıtlama ve sınırlara karşı olmadıklarını söyledi.



İnsanlara, yasaklardan ziyade örneğin "neden arabada sigara içilmemesi gerektiğinin" anlatılması gerektiğine değinen Öztürk, şöyle konuştu:



"Satarken bile 'sigara içilmemiş araba' diye not düşüldüğünü hepimiz biliyoruz. Sigaranın kokusu araçlara da siniyor. İnsanımızı bilinçlendirirsek başkalarının haklarını ve kendi sağlıklarıyla ilgili düşüncelerini daha belli noktalara getirebilirsek böyle bir yasağa uyacakları kanaatindeyiz."



Gençler arasında yapılan çalışmalarda sigaranın hala sosyalleşme aracı olarak kullanıldığını hatırlatan Öztürk, genç Yeşilay üyelerinin 100'ün üzerinde üniversitede bağımlılıkla mücadele bilinci oluşturmak için çabaladığını dile getirdi.



Her yıl yaklaşık 11 milyon çocuğa ulaşıp Yeşilayın bağımlılıklarla mücadelesini anlattıklarını vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:



"Sigara açısından baktığımızda dünyanın en büyük tehlikesi elektronik sigaralardır. Tütün, teknolojinin içerisine 'elektronik sigara' adı altında sokuldu. 'Sigarayı bırakmak için araç' diye argümanlar sunuldu. Bu argüman bilim dışı. Elektronik sigara, sigara endüstrisinin bulduğu çok kurnazca bir yaklaşım. Sigara endüstrisi pazarın artık daraldığını görünce elektronik sigaraya geçti. Elektronik sigara, sigarayı bırakma aracı değildir. Tütün endüstrisinin kendisine daha geniş bir alan açmak için piyasaya daha cazip bir şekilde sunmaya çalıştığı geleceğin tehlikesidir."



- "Nargile daha zararlı"



Öztürk, nargileyle mücadelede çok iyi durumda olmadıklarını, turistik bir figür olarak gösterilmesi nedeniyle nargilenin ne kadar zararlı olduğunun görülemediğini ifade etti.



"Nargile tam tersine sigaradan daha zararlı" diyen Öztürk, "Kullanıldığında dozunuz çok yüksek, içine katılan maddeleri hiç bilmiyorsunuz. Ölçecek bir şeyiniz yok. Oradaki adamın keyfine kalmış, her şey katılabilir ancak bunun en yumuşak karnı turistik bir anlam ifade etmesi. Bununla da Türk mutfağının ve geleneklerinin farklı yönleriyle mücadele edebiliriz." dedi.



Dünyada örneği olmayan "yeşil dedektör" uygulamasına işaret eden Öztürk, cep telefonuna indirilen bu uygulamayla sigara ve tütün ihlallerine karşı etkin mücadelenin sağlanabildiğine işaret etti. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.