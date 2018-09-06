İnternetten para kazanmak için 5 Popüler yöntem

İnternet, evden hızlı bir şekilde para kazanma fırsatları ile doludur, ancak pek çoğu dolandırıcılığa karşı sorgulanmalıdır. Ödeme yapmanızı isteyen veya kredi kartı numaranız gibi herhangi bir finansal bilgiyi isteyen fırsatlara karşı dikkatli olun. Bunu göz önünde bulundurarak bakmaya değer çeşitli yasal seçenekler şunlardır:

Teknik açıdan hiçbir şey bilmiyor olsanız dahi son derece pratik blog yazılımları ile zorlanmadan blog açmak mümkün., bunlar arasında en çok isim yapmış olanıdır. Tamamen ücretsiz olmasının yanında basit yönetici paneli sayesinde kullanıcı dostu bir yazılımdır.Sadece hosting ve domain alarak 150-200 TL bütçeyletabanlı blog açabilirsiniz. Burada en önemli kısım kazançlı bir sektör seçmektir.Blog açmak isteyenlerin yaptığı en büyük hata, gelişi güzel konular üzerine yazmaktır. Arama hacmi yüksek ama rekabet açısından sizi fazla yormayacak olan sektörü hedef almanız çok önemli.Kazançlı bir fikir bulabilir ve bunun üzerine blog açabilirsiniz, ama bu sadece işin temelini oluşturur. Bundan sonraki süreçte kaliteli içerik üretmeyiedinmeli, sosyal medyayı kullanarak sesinizi duyurmalı ve'dan ziyaretçi kapmak için SEO yapmalısınız.Tüm bunları planlı bir şekilde yürütenler 9 ay gibi bir süre sonra blogdan para kazanmaya başlıyor. Üstelik bu kazanç siz uykuda olsanız bile gelmeye devam ediyor.Başkaları tarafından üretilen ve internet yoluyla tüketiciye sunulan ürünlerin reklamını yaparak satış başına komisyon kazanmak mümkün. Sistem nasıl işliyor?Satış ortaklığı veren firmalara kayıt olarak reklamını yapmak istediğiniz ürünleri seçiyorsunuz. Size reklam yapmanız için kullanacağınız özel linkler veriliyor. Bunları kullanarak hedef tüketici kitlesine ürünleri tanıtmaya çalışıyorsunuz. Eğer tüketici size verilen reklam linkine tıklayarakyaparsa, üretici size komisyon ödüyor.Reklamlara tıklayan veyapan herkes özel bir yazılım ile takip ediliyor. Daha sonra yapılanbedeli üzerinden size verilecek olan komisyon hesaplanıyor.Satış ortaklığını kullanarak internetten para kazananlar genelde blog sahipleri vehesaplarına sahip olanlar olmasına rağmen farklı reklam teknikleri kullananlar da var.İnternetten para kazanma fikrine sıcak bakan ama teknik ayrıntılar ile fazla uğraşmak istemeyen hemen herkes sosyal medyayı tercih ediyor.Bol miktarda takipçiye sahiphesapları reklam gücünü kullanarak iyi kazanıyor. Elbette bir kaç bin takipçi ile tatmin edici bir kazanç sağlamak söz konusu değil, ama 100.000 ve üzeri kitleye ulaşmış hesaplar etkili stratejiler ile iyi kazandırabilir.Daha çok İnstagram veüzerine yoğunlaşan girişimciler, satış ortaklığı ya da dropshipping gibi teknikleri kullanarak kazanç sağlıyor. Ayrıca, reklam alanlar, blog veyakanalına ziyaretçi çekenler de mevcut.Sosyal medya odaklıtamamenolmak ile alakalı olduğu için tüm enerjinizi sıra dışı bir fikir bulmak için harcamanız gerekiyor. Marjinal bir fikir sosyal medyanın diline düşmek için en etkili silahtır.Dinamik bir kanal ve akıllı bir video stratejisiyle, YouTube'dan milyonlar kazananlar olduğunu biliyoruz. Peki, bunların sırrı nedir? Aslına ortada tam olarak bir gizem yok. Sadece işine tutkuyla bağlanmış olan insanlar var.Eğer merak uyandıran kaliteli videolar çekerseniz sizde payınıza düzeni alabilirsiniz. Elbette herkes kazanacak diye bir kural yok, fakat ciddiye alan, üstüne koyan ve sabırlı olanlar belli bir kazanç elde ediyor.En önemlisi ise sürecin sancılı ve yavaş olacağının farkında olmaktır. Gerçek şu ki, YouTube'dan para kazanmanın hızlı bir yolu yok.Çeviri, logo tasarımı veya makale yazarlığı vb. herhangi bir beceriniz varsa internetten para kazanmanız mümkün. Üstelik bunu tamamen bağımsız bir şekilde yapabilirsiniz.Sahip olduğunuz yeteneğin belli bir kitle tarafından rağbet görüyor olması yeterli. Örneğin, iyi bir makale yazarı olduğunuza inanıyorsanız, hemen freelance çalışanlara hizmet veren Sadeceon, Bionluk vb. sitelere kayıt olarak işe başlayabilirsiniz.Öncelikle verdiğiniz hizmet karşılığında ne kadar talep edeceğinizi belirleyin. Daha sonra işin tanımını yapan, sizi rakipleriniz karşısında üstün kılacak harika bir açıklama hazırlayın.Henüzsahibi olmadığınız için ilk müşterilerinizi bulmakta biraz zorluk çekmeniz kaçınılmaz. Fakat işinizi ciddiye alırsanız gelecek olumlu yorumlar sayesinde daha çok kazanmanız için hiçbir engel yok.