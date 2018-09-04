Türkiye İdlib için önlemler alıyor

Suriye'de Esad rejimi son savaş için hazırlıkalrını yapıyor. Muhaliflerin elindeki İdlib'e yönelik operasyon hazırlığına girişen rejim, İdlib yakınlarındaki askeri yığınaklarını kuvvetlendiriyor.



Muhalif orduları ise tünel, hendek ve siperler kazarak olası saldırılara karşı savunma pozisyonu almaya çalışıyor.



TÜRKİYE SINIRINA DAYANDI



Savaş tedirginliği yaşayan Suriyeli siviller, kent merkezlerini çoktan boşalttı. otobüslerle tahliyeler gerçekleştirilen bölgede halk kırsala göç ederken, Suriyelilerin göçü Türkiye sınırına kadar dayandı.







Türkiye'nin yerleştirdiği güvenlik duvarının Reyhanlı tarafının hemen arkasındaki Suriye'nin Atma bölgesine gelen mülteciler, olası bir saldırı durumunda Türkiye'ye sığınmak için bekliyor.



BÜYÜK GÖÇ OLURSA SIĞINMACILAR SURİYE İÇİNDE GÜVENLİ BÖLGELERE AKTARILACAK



Bütün bu gelişmeler yaşanırken Türkiye de kendi önlemlerini alıyor. Son günlerde Suriye'ye çok sayıda askeri sevkiyat yapıldı. M 60 tanklar İdlib çevresine konuşlanarak beklemeye geçti. Savaş çıkarsa oluşacak göç dalgasının önüne geçilerek, sığınmacılar Suriye sınırları içerisindeki güvenli bölgelere aktarılacak.