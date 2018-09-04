USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,74

Türkiye İdlib için önlemler alıyor

İdlib'de çıkacak olası bir savaş yüzünden büyük bir göç dalgası başlarsa sığınmacılar Suriye içerisinde Türkiye'nin oluşturduğu güvenli bölgelere aktarılacak.

Güncel / 04 Eylül 2018 Salı 09:29
Türkiye İdlib için önlemler alıyor

Suriye'de Esad rejimi son savaş için hazırlıkalrını yapıyor. Muhaliflerin elindeki İdlib'e yönelik operasyon hazırlığına girişen rejim, İdlib yakınlarındaki askeri yığınaklarını kuvvetlendiriyor.

Muhalif orduları ise tünel, hendek ve siperler kazarak olası saldırılara karşı savunma pozisyonu almaya çalışıyor.

TÜRKİYE SINIRINA DAYANDI

Savaş tedirginliği yaşayan Suriyeli siviller, kent merkezlerini çoktan boşalttı. otobüslerle tahliyeler gerçekleştirilen bölgede halk kırsala göç ederken, Suriyelilerin göçü Türkiye sınırına kadar dayandı.



Türkiye'nin yerleştirdiği güvenlik duvarının Reyhanlı tarafının hemen arkasındaki Suriye'nin Atma bölgesine gelen mülteciler, olası bir saldırı durumunda Türkiye'ye sığınmak için bekliyor.

BÜYÜK GÖÇ OLURSA SIĞINMACILAR SURİYE İÇİNDE GÜVENLİ BÖLGELERE AKTARILACAK

Bütün bu gelişmeler yaşanırken Türkiye de kendi önlemlerini alıyor. Son günlerde Suriye'ye çok sayıda askeri sevkiyat yapıldı. M 60 tanklar İdlib çevresine konuşlanarak beklemeye geçti. Savaş çıkarsa oluşacak göç dalgasının önüne geçilerek, sığınmacılar Suriye sınırları içerisindeki güvenli bölgelere aktarılacak.

SığınmacılarTürkiyeİdlibReyhanlıSaldırı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı