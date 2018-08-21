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En lezzetli bayram kavurması nasıl yapılır?

Kurban Bayramı’nın baş tacı kavurmanın en lezzetlisi, kendi yağında yapılanı. Bazı yörelerde ‘sızgıt’ denilen kavurma, kendi yağında kavrulduğu için uzun süre saklanıp tüketilebilme özelliğine de sahip.

Yaşam / 21 Ağustos 2018 Salı 10:41
En lezzetli bayram kavurması nasıl yapılır?

Kavurma, yüzlerce yıldır Türk kültürünün vazgeçilmez lezzetlerinden, etin bol olduğu Kurban Bayramlarının da baş tacı. İşletme sahibi Hatice Erkan’a göre ise baş tacı kavurmanın en lezzetlisi kendi yağıyla yapılanı.

Eskiden küplerde saklanırdı

Bazı yörelerde ‘sızgıt’ adı verilen kavurmanın, yüzlerce yıl önce keşfedilmiş bir saklama yöntemi olduğunu söyleyen Erkan, eskiden küplerde saklanan kavrulmuş etlerin, şimdilerde saklama kapları ya da tencerelerde buzdolabında tutulabileceğini ifade etti.

Kavrulmuş etin arzu edildiği zaman yemeklerde ya da sade olarak tüketilebileceğini belirten Erkan’ın kavurma tarifi şu şekilde:

Kuşbaşı haline getirilmiş kuyruk yağları önceden ısıtılmış tencereye atılır ve yüksek ateşte sotelenir. Ardından kısık ateşte iyice eritilen kuyruk yağına, kuşbaşı doğranmış etler ilave eldir. Etler, önce yüksek ateşte, ardından suyunu salması için kısık ateşte pişirilir. Tencerenin ağzı kapatılır ve kuyruk yağıyla kavrulan etlerin suyunu çekmesi beklenir. Ardından tuz ve isteğe göre kekik eklenir. Kavurma servisi için, pilav, kuru soğan, taze biber ve yine arzuya göre dilimlenmiş domates tercih edilebilir. Kaynak : İHA

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