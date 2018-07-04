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Muharrem İnce'ye Erzurum'da tepki

Erzurum'a ziyarette bulunan Muharrem İnce, ziyareti esnasında hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Erzurumlu bir genç İnce'nin üzerine yürüyerek "Benim askerime, polisime kurşun sıkanlarla niye birlik oluyorsunuz?" diye seslendi..

Güncel / 04 Temmuz 2018 Çarşamba 19:37
Muharrem İnce'ye Erzurum'da tepki

Erzurum'da bulunan Muharrem İnce, CHP İl Başkanlığı'nın ardından İYİ Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada bir süre kalan İnce, daha sonra merkez Yakutiye ilçesindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum Kongresi boyunca 52 gün kaldığı eve geçti. İnce, Erzurum Atatürk Evi Müzesi Müdürü Mustafa Erkmen'in tarihi konakla ilgili anlattıklarını dinledi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Muharrem İnce, talepleri üzerine önce ayrı ayrı sonra toplu fotoğraf çektirdi. Atatürk Evi Müzesi'nden ayrılan İnce, caddede esnafla ve kent sakinleriyle tokalaşıp, sohbet etti. Havuzbaşı Meydanı'na kadar yürüyen İnce, buradan da toplantı yapacağı yere gitti.



BENİM ASKERİME POLİSİME KURŞUN SIKANLARLA NİYE BİRLİK OLUYORSUNUZ?
Muharrem İnce aracına binerken arkasından bir genç, 'Benim askerime, polisime kurşun sıkanlarla niye birlik oluyorsunuz?' diye bağırdı. İsmi öğrenilemeyen genç, polis tarafından çevreden uzaklaştırıldı.



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