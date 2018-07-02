Patates hasadı yüzleri güldürdü

Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, İnegöl'de hasadı başlayan patates tarlasına giderek incelemelerde bulundu. Sezai Çelik, “Vaktiyle 20 bin dönüm alanda üretimi yapılan patatesin bu günlerde 10 bin dönüme düşmüş durumda. Bu sene 6 bin dönümü sözleşmeli, 4 bin dönüm civarında bireysel ekimi yapılan patates tarlaları bulunmakta. Sözleşmeli patatesin kilosu 63 kuruş, bireysel ekilen patatesin bu gün ki tarla fiyatı 2 TL. Patatesin halen yüksek olduğunu görüyoruz. Bu gün 2 liradan tarladan çıktıktan sonra bu gün tüketicinin sofrasına 3 ila 4 lira arasında gelecektir” dedi.



'Tarlada kaldığında çiftçiyi iflasa götürüyor'



Çelik konuşmasını şöyle sürdürdü: “Patatesin para yapmasından rahatsız değiliz. Bırakın 2 lirayı, 3-4 lira olsa da memnun olacağız. Çünkü bizim üreticilerimize, patates tarlada kaldığında kimse sormuyor. Bu nasıl evrelerden geçiyor, tarlada kaldığında çiftçiyi iflasa götürüyor. Bunları kimse sormuyor. Bu gün belki tüketici adına üzülebiliriz ama çiftçimiz adına seviniyoruz. Keşke bu sene 20 bin dönüm alanda patates üretimi olsaydı. Soğan üreticisi değil İnegöl ama. 2-3 bin dönüm alanda da soğan üretiyoruz. Soğan da bu sene para yapıyor. Bu sene patates adına mutluyuz. Allah çiftçilerimize bereketli dönemler yaşatsın. İklimler değişti, halen buğday hasadına başlayamadık. Yağışlar yaz ayına kayınca, hasat dönemleri de ötelendi. Kiraz da bu sene para yapmadı. Bu sene de diğer bölgelerde başlayan hasatta patates fiyatları pazarda 6 liraya kadar çıkmıştı. Seçim öncesinde yaşanan bir olaydı. Bir takım spekülasyonlar olmuştu. Hasatta bir boşluk olduğu için patates yükselmişti. Afyon gibi bölgelerde hasat başlayınca patates fiyatları tabii ki düşecektir'



Çiftçi Zakir Özonan ise, bu sene rokeltenin ve fiyatların oldukça iyi olduğunu belirterek, bu üretimle önümüzdeki yıllarda da patates üretiminin artacağını belirtti.



Kaynak : İHA