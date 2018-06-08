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Çürüyen diş problemlerine dolgu ile son

Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, çürüyen diş problemlerine dolgu ile son verildiğini söyledi.

Sağlık / 08 Haziran 2018 Cuma 10:36
Çürüyen diş problemlerine dolgu ile son

Çürük veya aşınma sebebiyle yapısal bütünlüğünü ve fonksiyonunu kaybetmiş bir dişe, bozulmuş dokuların dişten uzaklaştırılarak yeniden fonksiyon ve görüntüsünün kazandırılması işlemine ‘'dolgu yapmak'' kullanılan malzemeye de ‘'dolgu malzemesi'' denildiğini anlatan Diş Hekimi Zafer Kazak, “Diş hekimliğinin ilk zamanlarından beri uygulanan bu tedavi yöntemi gelişen teknolojinin kullanılan materyaller üzerindeki etkisiyle uzun süreli ve estetik beklentilerin karşılandığı tedavi seçeneğini hastalara sunmaktadır. Çürüğünüz olup olmadığını anlamanın birkaç yolu vardır. Gözle muayene bu metotlardan biridir. Çürükler siyah-kahverengi görünürler ve çiğneme yüzeyindekiler gözle tespit edilebilirler. Ancak dişlerin ara yüzeylerinden başlayan çürüklerin gözle tespiti pek mümkün olmamaktadır” diye konuştu.

Yüzeyden görülemeyen çürüklerin bulunabilmesi ise radyografik kontroller gerekebileceğini anlatan Diş Hekimi Zafer Kazak, “Bazı durumlarda çürük tespiti amacıyla özel boyalar da kullanılabilir. Çürük, çatlak, kırık ya da aşınmış dişlerin dolgu ile restore edilmesi çiğneme fonksiyonu ve estetik için önemlidir. Dişler çürümeye ilk olarak sinir dokusunun bulunmadığı mine yüzeyinden başlarlar. Bu aşamada çürük sebebiyle ağrı hissedilmemektedir. Sinirlerin bulunduğu dentin dokusuna gelince belirli uyaranlara karşı ağrı hissedilmeye başlar. Çürük daha derin dokulara ulaştığında spontan ağrılar meydana gelir ve kanal tedavisi ihtiyacı doğar. Bu nedenle dişlerin ağrımalarını beklemeden 6 ayda bir düzenli diş hekimi kontrollerine gidilerek çürüklerin en başında tespiti ve tedavisi yapılmalıdır. Başlangıç çürüklerinde anesteziye gerek duyulmamaktadır. Ancak daha derin çürüklerin temizlenmesi için anestezi uygulamak hem hastanın konforu hem de hekimin manipülasyonu açısından gerekmektedir. Önemli olan hastaya ağrısız ve konforlu tedavinin sunulabilmesidir.” diye konuştu.

Kaynak : İHA

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