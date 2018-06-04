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Muharrem İnce'nin o sözlerine tepki çığ gibi büyüyor!

Muharrem İnce'ye Afrin kahramanı Temel Paşa hakkında söyledikleri için sosyal medyada büyük tepki...

Siyaset / 04 Haziran 2018 Pazartesi 13:17
Muharrem İnce'nin o sözlerine tepki çığ gibi büyüyor!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Afrin'de PKK karşısında yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın komutanı olan Korgeneral İsmail Metin Temel'e apoletlerini sökeceğim tehdidinde bulunmuştu.

İnce'nin Afrin kahramanı İsmail Metin Temel Paşa hakkında söyledikleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bir çok sosyal medya kullanıcısı İnce'ye Temel Paşa hakkında söyledikleri için tepki gösterdi.

İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye gelen tepkilerin bazıları:

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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