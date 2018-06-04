Muharrem İnce'nin o sözlerine tepki çığ gibi büyüyor!

Muharrem İnce'ye Afrin kahramanı Temel Paşa hakkında söyledikleri için sosyal medyada büyük tepki...
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Afrin'de PKK karşısında yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın komutanı olan Korgeneral İsmail Metin Temel'e apoletlerini sökeceğim tehdidinde bulunmuştu.
İnce'nin Afrin kahramanı İsmail Metin Temel Paşa hakkında söyledikleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Bir çok sosyal medya kullanıcısı İnce'ye Temel Paşa hakkında söyledikleri için tepki gösterdi.
İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye gelen tepkilerin bazıları:
Zeytin Dalı Harekatının kahramanı Temel Paşanın onuruyla cesaretiyle elde ettiği apoletleri o kirli ağzına alma. #Apoletİnce @vekilince pic.twitter.com/TR8lnrLBPc— Ertuğrul Şah (@Ertugrulsah34) 3 Haziran 2018
Daha genel başkanının apoletlerini sökememişsin, kalkmış 'Temel Paşa'nın apoletlerini sökeceğim' diyorsun.— ALPEREN (@SonAlperen007) 4 Haziran 2018
Hakikaten Reis'in çırak dediği kadar varsın. Sana böyle bir durumda nasıl davranman gerektiğini söylerdim ama söylemeyeceğim, çırak kal @vekilince
PKK destekçisi, Kobani olayları provokatörü Demirtaş'ı ziyaret edip, Afrin'de PKK ve türevlerine kan kusturan Generali Başkomutanı alkışladı diye apolet sökmekle tehdit ettin ya @vekilince— Zihni ÇAKIR (@zihnicakir) 3 Haziran 2018
İşte o gün CHP zihniyetinin millete düşmanlıkla dolu gizli ajandasını taşıdığın ispatlandı
Temel Paşa'dan sökeceğin apoletleri Demirtaş'a mı takacaksın? @vekilince— Ramazan Bereket (@emirbereket) 3 Haziran 2018
#apoletince pic.twitter.com/ltLgc0ulhW
Kaynak : Beyaz Gazete Özel
Bu kapağı Muharrem İnce'nin gözüne sokar mısınız ? @vekilince https://t.co/TvSCpo4SZH— Fatih Tezcan (@fatihtezcan) 3 Haziran 2018