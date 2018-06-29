AK Parti'de kongre tarihi belli oldu

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti MKYK toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklama yaptı.



AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.37'de başladı.



AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamalarından satır başları:



Biz AK Parti olarak geçtiğimiz yıl da bu konda 15 Temmuz ruhunun yaşatılması ve bu bilincin bir miras olarak bırakılması için çalışmalar yapmıştır. Kendi etkinliklerimizi yapacağız. Cumhurbaşkanlığımız himayesinde diğer devlet kurumları da gerçekleştirecek.



YSK seçimlerin kesin sonucunu açıkladıktan ve Resmi Gazete'de yayınladıktan sonra yemin töreni gerçekleşecek. 5. gün meclis başkanlığına dönük adaylıklara dönük çalışmalar tamamlanacak, 6. gün Meclis Başkanı'na ilişkin ilk tur oylaması yapılacak.



ŞEHİT CENAZELERİNE İLİŞKİN SOYLU'NUN AÇIKLAMASI



Seçim öncesinde Türkiye seçimin getirdiği rekabet nedeniyle gerilimler yaşanabilir. Seçim günü ve gecesi de bu gerilimler devam etti. Bütün bunlar Türkiye'nin sağlıklı bir şekilde seçimi gerçekleştirmesi ve Türkiye'nin bir seçim deneyimi tecrübesi var. Seçimden sonra bir olay oldu arkadaşlar. Ağrı'da bir bakkal AK Parti'ye oy verdiği için terör tarafından elektrik direğine asılarak vahşice öldürüldü. PKK terör örgütünün bölgede HDP oy kaybettiği diye göz dağı vermek için Ağrı'da işlenen bu vahşeti bana söyler misiniz HDP ve CHP'den bir tepki geldi mi? Vahşeti kim işledi biliniyor, kardeşimizin yanında bırakılan notta da açıkça yazıyor. HDP'nin neler yaptığını terör seviciliğini biliyoruz. Ama CHP'nin de buna eklenmesini kabul edemiyoruz. Sayın bakanın açıklamasına gelince sayın bakan gerekli açıklamaları yapar.



OHAL KONUSU



Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Bir değişiklik söz konusu değil.



Cumhurbaşkanımızın yemini konusu YSK'nın kesin sonucu açıklaması ve bunun Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla açıklanacak.



Önümüzdeki hafta içerisinde kanun hükmünde kararname yayınlanacak. Ondan sonra da bir no'lu cumhurbaşkanı kararnamesi yayınlanacak.



Türkiye terörle mücadele ediyor. İçişleri Bakanı bu tepkisini verirken neden böyle bir tepki verdi bunu açıklamak Sayın Bakana bırakılmalı.



Meclis başkanı adayı...



Başkanı belirleme grupların istişarelerinin sonucudur. Meclis grubu gerekli istişarelerini yapacak. Meclis grubu kendi adayını kamuoyuyla paylaşacaktır.



Meclisin tatile girmesi...



Açıkçası buna dair bir değerlendirme yapılmadı. 15 Temmuz'daki oturumdan sonra meclis çalışmaya devam eder mi etmez mi o önümüzdeki günlerde belli olacaktır.





