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AK Parti'den ilk açıklama

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal 'Son dönemlerin en güvenli seçimi yaşadık. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun. 1877'den beri ülkemizde seçim tecrübesi devam ediyor.! dedi.

Güncel / 24 Haziran 2018 Pazar 21:03
AK Parti'den ilk açıklama

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal seçimlerle ilgili açıklamlarda bulundu. Ünal seçim sonuçlarının net olduğunu ifade ederken ' Son dönemlerin en güvenli seçimi yaşadık. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun' diye konuştu.

Ünal'ın açıklamaları şöyle;

İçişleri bakanlığımızın yaptığı açıklamaya göre son dönemleri en güvenli seçimlerinden birini yaşadık.Ülkemize hayırlı olsun. Seçim sonuçları hiçbir şüpheye mahal olmaksızın açıklanıyor.Her sandığın başında siyasi partilerin müşahitleri varken şu an itibariyle bütün siyasi partiler sonuçları beraberce takip ediyorlar.

AA'NIN HEDEFE KONULMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

Tüm kullanılan oylar AK Parti'nin teminatı altındadır.AK Parti iktidar olmanın sorumluluğu ile davranmaktadır.Özellikle AA'nın hedef konularak tehdit edilmesi kabul edilebilir bir şey değil. AA ıslak imzalı tutanakları alıyor ve giriyor.Devletin kurumları üzerinden oluşturulan bu ağır tahrik kabul edilebilir bir şey değil.

BALKON KONUŞMASI YAPILACAK

Cumhurbaşkanımız genel merkezimize gelecek. Sonuçlar tam anlamıyla açıklanana ve netleşene kadar bekleyeceğiz.Sonuçlar belli olduktan sonra Cumhurbaşkanımız balkon konuşması yapacak.


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