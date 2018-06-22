Yalçın Topçu: Turistler ülkemizi sizlerin ilk hizmeti ile tanıyorlar

BİZ UBER'E KARŞIYIZ”



TURYOLDER adına konuşan yönetim kurulu üyesi Ali Can Gürocak “UBER'in çalışmasını engellemek üzere verilmiş olan talimatla seyahat acenteleri ve turizm taşımacıları olarak 150.000 kişi aşan çalışanımızla hem turizm sektörü hem de bu sektörün çalışanları olarak büyük sıkıntılara girmemize sebep olmuştur” dedi.



“BİZ UBER'E KARŞIYIZ “



UBER ile tamamen ayrı kulvarlarda olduklarını belirten Gürocak “yabancı menşeli bir oluşumun benzeri muamelesi görmekten kesinlikle hoşnut değiliz. Turizm seyahat taşımacıları olarak ülkemize gelen yerli ve yabancı turistlerin, resmi yerli ve yabancı heyetlerin, kamu kurum ve kuruluşu çalışanlarının, büyükelçilik ve konsoloslukların personel ve misafirleri ve daha adlarını sayamadığımız bir çok sektördeki misafirlerin taşınmasını sağlamaktayız. Ama maalesef araçlarımızda protokol veya turizm müşterilerimiz varken taksicilerle karşı karşı gelmekteyiz. Bizler D2 taşıma belgelerimiz için yeni bir çalışma yapılarak iş tanımımızın oluşturulması ve dolayısıyla UBER ile karıştırılmamıza engel olunması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını istemekteyiz. UBER olarak anılmamak ve taksici meslektaşlarımızla aramızda husumet olmadan çalışmak istemekteyiz” diye belirtti.



“BİZİM UBER'LE KARIŞTIRILMAMIZ TÜRKİYE'DE TURİZMİN BİTMESİ DEMEKTİR“



Havalimanlarına girişlerinin engellendiğini belirten Gürocak “kişi sayısı sınırlaması ve 12 saat önce rezervasyonların ilgili makama bildirilmesi gibi faktörler bizim turizm taşımacılığımızın kilitlenmesine sebep olmuştur. Havalimanlarından yolcumuzu karşılayamadıktan ve uğurlayamadıktan sonra çalışmamız imkânsızdır. Bizim UBER'le karıştırılmamız Türkiye'de turizmin bitmesi demektir” dedi



Ayrıca konu hakkında sosyal medya ve basında fazlaca yorum yapılmakta olduğuna değinen Gürocak “Sayın Cumhurbaşkanımız'a hitaben bizim için haksız olumsuz söylemler var. Turizm acenteleri ve turizm taşımacıları ile Sayın Cumhurbaşkanımızın arası açılmaya çalışılmaktadır” diye konuşan Gürocak Topçu'dan bu konunun Cumhurbaşkanı'na iletilmesini istedi.



“TURİSTLER ÜLKEMİZİ İLK SİZLERİN HİZMETİ İLE TANIYORLAR”



Cumhurbaşkanlığı külliyesinin milletin her kesiminin meselelerine çözüm ve çare aranan adresi olduğunu belirten Topçu “Kim hangi terör örgütüyle, hangi ekonomik argümanlarla üzerimize gelirse gelsin, Türkiye büyümeye devam ediyor. Ülkemiz 40 milyon turist ağırlıyor, bu sayının 2023'te 50 milyonun üzerine çıkacağını ilgililer söylüyor. Bu ülkeye iş için yatırım için sağlık için gelen turistleri ilk karşılayan sizlersiniz. Turistler ülkemizi ilk sizlerin hizmeti ile tanıyorlar. Sizlerin sorumluluğu çok büyük, bizler de sizlerin problemlerini en güzel şekilde çözmek için çalışıyoruz. Daha çok çalışacağız, meselelerinizin çözümü ile ilgili üzerimize ne düşüyorsa tabii ki yapacağız” şeklinde konuştu.

