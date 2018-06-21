USD (Alış - Satış) : 4,75 - 4,76 EURO (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49

26 yaşındaki Berrak üniversiteyi yasa boğdu!

Bartın'da kalp krizi geçiren 26 yaşındaki kız öğrenci, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

3. Sayfa / 21 Haziran 2018 Perşembe 22:46
26 yaşındaki Berrak üniversiteyi yasa boğdu!

Alınan bilgiye göre, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı son sınıf öğrencisi olan ve kentte bir muhasebe bürosunda çalıştığı bildirilen Berrak Demirkaya, sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi.

Arkadaşlarının durumu bildirdiği 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirkaya, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Demirkaya'nın cenazesinin yarın ailesi tarafından Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak ikindi namazının ardından Ankara'nın Sincan ilçesi Çimşit Aile Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öğrencimizin vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendik. Söylenecek belki çok söz var ancak hiçbiri acımızı dindirmiyor. Öğrencimize Allah'tan rahmet, anne ve babası ile yakınlarına sabırlar diliyorum. Bartın Üniversitesi ailesinin başı sağ olsun." dedi.

Bartın ÜniversitesiDevlet HastanesiKalp KriziAllah


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı