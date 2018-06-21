26 yaşındaki Berrak üniversiteyi yasa boğdu!

Alınan bilgiye göre, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı son sınıf öğrencisi olan ve kentte bir muhasebe bürosunda çalıştığı bildirilen Berrak Demirkaya, sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi.



Arkadaşlarının durumu bildirdiği 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirkaya, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Demirkaya'nın cenazesinin yarın ailesi tarafından Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak ikindi namazının ardından Ankara'nın Sincan ilçesi Çimşit Aile Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.



Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öğrencimizin vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendik. Söylenecek belki çok söz var ancak hiçbiri acımızı dindirmiyor. Öğrencimize Allah'tan rahmet, anne ve babası ile yakınlarına sabırlar diliyorum. Bartın Üniversitesi ailesinin başı sağ olsun." dedi.