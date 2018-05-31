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O sözler Esra Erol'u çilden çıkarttı

Kendisinden yaşta büyük ve evli bir adama kaçan 21 yaşındaki Betül Güler, canlı yayında ailesiyle karşı karşıya geldi. Genç kızın, açıklamaları Esra Erol'u çileden çıkarttı.

Televizyon / 31 Mayıs 2018 Perşembe 14:38
O sözler Esra Erol'u çilden çıkarttı
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4 aydır kayıp olan 21 yaşındaki Betül Güler'in, pek suçu bulunan ve cezaevinde de yattığı öğrenilen 41 yaşında ve evli olan Yılmaz adlı kişiye kaçtığı ortaya çıktı.

Ailesiyle Esra Erol'la programında 4 ay sonra ilk kez karşı karşıya gelen genç kızın açıklamaları Esra Erol'u çileden çıkarttı.

Betül Güler'in annesi, 'Kızım sen 4 aydır o adamla berabersin. 4gü n sonra yakalanmayacağını, ortada kalmayacağını nereden biliyorsun. O adam sana bir gelecek veremez, sana bir hayat veremez. Ben seni bu yaşına Yılmaz'ın elinde oyuncak ol diyemi büyüttüm' diye konuştu.
 
Bunun üzerine genç kız, Anne babam sana 25 yıllık evliliğinde ne verdi? Yılmaz da bana vermesin' deyince Esra Erol, sinirlerine hakim olamadı.

Araya giren Esra Erol, 'Betül Allah'a hamd olsun demen gerekiyor ki; baban yüz kızartacak bir suç işlememiş. Ayıp... bu kadar değil. Namusuyla, şerefiyle, engelli haliyle sizleri büyütmüş. senin eğitim masraflarını karşılayan bir baban var gurur duyman lazım' şeklinde konuştu.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Genç KızEsra ErolAllah


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