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Dolar/TL haftaya düşüşle başladı

Haftaya düşüşle başlayan dolar/TL, 4,0410 seviyesinde işlem görüyor.

Ekonomi / 09 Nisan 2018 Pazartesi 09:51
Dolar/TL haftaya düşüşle başladı

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 4,0410 seviyesinde işlem görüyor.

Küresel piyasalarda geçen hafta, ABD ve Çin kaynaklı açıklamalar ticaret savaşlarına ilişkin endişeleri artırırken, dolar diğer para birimleri karşısında değer kazandı. Geçen haftanın son işlem gününde 4,0664 ile tüm zamanların zirvesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 4,0443'ten tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,13 azalarak 4,0410'dan alıcı buluyor. Cuma günü 4,9776 ile tarihi zirvesini gören avro/TL, yeni haftaya düşüşle başlayarak 4,96'nın üzerinde dengelendi. Aynı dakikalarda sterlin/TL de yatay bir seyirle 5,7020'den işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'nin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de kısa vadede 4,0720 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini, 4,00 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise düşüşün ivme kazanabileceğini ifade etti. Kaynak : AA

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