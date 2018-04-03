CHP, Yunanistan'la krizi neden köpürtüyor?

Son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi, Yunanistan'la Türkiye arasında tarihte krize neden olan ve hala çözülemeyen adalar meselesini sürekli gündeme getiriliyor.



'BİRİLERİNİN TUZAĞI HAZIR'



Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonuna karşı tavır alan CHP'nin, adalar meselesini gündemde tutma çabasını eleştiren Sabah yazarı Haşmet Babaoğlu 'Birileri tuzağı hazırlar, birileri de tuzağa düşmesini istediğini oraya doğru iter. CHP'nin hali ilginç. Ege sorununu gündemde tutup kaşıyarak kamuoyu ve devlet üzerinde duygusal baskı oluşturmaya çalışıyor. Düşünebiliyor musunuz? Güneydoğu sınırımızda güvenlik kuşağı oluşturma çabasına uzak kalan; Fırat Kalkanı ve Zeytindalı operasyonlarıyla terör kaynaklarına karşı elde ettiğimiz başarılara burun kıvıracak kadar pervasız davranan CHP...' diye yazdı.



'EGE'DE BİR ÇATIŞMA...'



Haşmet Baboğlu, bazı kesimlerin NATO'nun Türkiye'ye müdahalesini beklediğini yazarken 'Malum, Batı'nın 'Koalisyon güçleri' ve terörist müttefikleri Türkiye'yi Kuzey Suriye'de durduramadılar. Hesapları altüst oldu. Şimdi... Türkiye'yi durdurmak ve bir iktidar değişikliğine yol açmak için son alternatifin Ege'de bir çatışma ve 'barış için NATO müdahalesi' olduğunu düşünen odaklar var. O halde söyleyin bana... Türkiye'ye karşı kurulmaya çalışılan böyle rezilce bir tuzağa içeriden hizmet etmek nedir, nasıl adlandırılır?' ifadelerini kullandı.



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