USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

'Pentagon Sözcüsü saçmalamaya devam ediyor'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Pentagon Sözcüsü saçmalamaya devam ediyor. PYD/YPG’nin PKK bir parçası olduğu ortaya konuldu" dedi.

Dünya / 06 Mart 2018 Salı 10:40
'Pentagon Sözcüsü saçmalamaya devam ediyor'

Açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD-Türkiye arasında gerçekleştirilecek çalışma gruplarına ilişkin, "Suriye-Menbiç konularının ele alınacağı ilk toplantı 8-9 Mart tarihlerinde Washington’da yapılacak" diye konuştu.

Pentagon Sözcüsü’nün açıklamalarına da değinen Aksoy, "Pentagon Sözcüsü saçmalamaya devam ediyor. PYD/YPG’nin PKK bir parçası olduğu ortaya konuldu" dedi.

Hami Aksoy, "Salih Müslüm hangi ülkede bulunursa bulunsun peşinden koşmaya devam edeceğiz" diye de ekledi.

Aksoy, "Fırat Kalkanı ve İdlib bölgesinde 9 farklı noktada 170 bin kişilik kamp kuruluyor" ifadelerini de kullandı.

Kaynak : İHA

PentagonDışişleri Bakanlığı SözcüsüToplantıİdlib


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı