Açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD-Türkiye arasında gerçekleştirilecek çalışma gruplarına ilişkin, "Suriye-Menbiç konularının ele alınacağı ilk toplantı 8-9 Mart tarihlerinde Washington’da yapılacak" diye konuştu.



Pentagon Sözcüsü’nün açıklamalarına da değinen Aksoy, "Pentagon Sözcüsü saçmalamaya devam ediyor. PYD/YPG’nin PKK bir parçası olduğu ortaya konuldu" dedi.



Hami Aksoy, "Salih Müslüm hangi ülkede bulunursa bulunsun peşinden koşmaya devam edeceğiz" diye de ekledi.



Aksoy, "Fırat Kalkanı ve İdlib bölgesinde 9 farklı noktada 170 bin kişilik kamp kuruluyor" ifadelerini de kullandı.



Kaynak : İHA