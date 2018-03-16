Carmen'in 20'nci temsiline yoğun ilgi

2015-2016 Sanat Sezonunda prömiyeri gerçekleştirilen ve üç sezondur sahnelenen G. Bizet'in dünyaca ünlü “Carmen” operasının 20'nci temsili sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.



Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılım yoğun oldu. Eserde “Carmen” rolünü canlandıran Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Sezin Kirişçi, “Don Jose” rolünü canlandıran Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Ari Edirne, “Escamillo” rolünü canlandıran Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Serhat Konukman ve “Micaela” rolünü canlandıran Antalya Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Sevinç Bilgin üstün performansları ile göz doldurdu. Gecede sahne alan solist sanatçılar, şef Alexandru Samuil yönetimindeki Antalya DOB orkestrası, koro şefi Mahir Seyrek tarafından hazırlanan Antalya DOB korosu, çocuk korosu şefi Esra Serbest tarafından hazırlanan Antalya DOB çocuk korosu ayakta alkışlandı. Antalyalı sanatseverlerin yoğun ilgisi nedeniyle bu sezon 17 Nisan Salı akşamı saat: 20.00'de son kez sahnelenecek olan eseri, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü 2018-2019 sanat sezonunda da konuk sanatçılar ile sahnelemeye devam etmeyi planladıklarını açıkladı.



Kaynak : İHA