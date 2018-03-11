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'Kılıçdaroğlu koltuğuna yapıştı'

CHP Tüzük Kurultayı'nda reddedilen “İki seçim kaybeden genel başkan görevi bırakır” önergesi 'Kılıçdaroğlu koltuğuna yapıştı' yorumlarına neden oldu.

Siyaset / 11 Mart 2018 Pazar 12:08
'Kılıçdaroğlu koltuğuna yapıştı'

CHP, tüzük kurultayını tamamladı. Kurultay önceci Muharrem İnce'nin gündeme getirdiği “İki seçim kaybeden genel başkan görevi bırakır” şeklindeki önerge reddedildi.

Önergenin reddedilişi sosyal medyaya da geniş yankı buldu. Twitter kullanıcıları “Kılıçdaroğlu koltuğuna yapışacak” şeklinde mesajlar paylaştı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun kurultayda yaptığı konuşmada partisinin vekillerine ekran yasağı getirmesi parti için muhalefeti rahatsız eden diğer bir konu olduğu ifade ediliyor.

CHP lideri kurultay konuşmasında 'Ben milletvekili seçildim, istediğim kanala çıkarım, istediğim gibi konuşurum diyenler, izin almadan çıkıyorsa, bu partide yeri yoktur.' demişti.

Kurultayla ilgili sosyal medyada yazılanlar şöyle:

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Kemal KılıçdaroğluChpTüzük Kurultayı


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