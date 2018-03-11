'Kılıçdaroğlu koltuğuna yapıştı'

CHP, tüzük kurultayını tamamladı. Kurultay önceci Muharrem İnce'nin gündeme getirdiği “İki seçim kaybeden genel başkan görevi bırakır” şeklindeki önerge reddedildi.



Önergenin reddedilişi sosyal medyaya da geniş yankı buldu. Twitter kullanıcıları “Kılıçdaroğlu koltuğuna yapışacak” şeklinde mesajlar paylaştı.



Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun kurultayda yaptığı konuşmada partisinin vekillerine ekran yasağı getirmesi parti için muhalefeti rahatsız eden diğer bir konu olduğu ifade ediliyor.



CHP lideri kurultay konuşmasında 'Ben milletvekili seçildim, istediğim kanala çıkarım, istediğim gibi konuşurum diyenler, izin almadan çıkıyorsa, bu partide yeri yoktur.' demişti.



Kurultayla ilgili sosyal medyada yazılanlar şöyle:





CHP tüzük Kurultayı'nda 'Üst üste iki genel seçimi kazanamayan genel başkan bu görevi bırakmalı' önergesi reddedildi..

Kılıçdar üst üste yüz seçim kaybedene kadar koltuğa yapışabilir — Sibela (@ParkAveneu5) 11 Mart 2018

CHP

İst İL Başkanlığına PKKlı birisinin getirlimesi,

Kurultay,

arkasından Tüzük Kurultayı..

Güç almıyor,

çöktükçe çöküyor

2019 a yetişir mi bilinmez..

SP,IYI,HDPKK vs serumlarının da işe yaramayacağı da kesin.. — inayet kazan (@inayetkazan) 11 Mart 2018

Sonunda bu da oldu. Muhalefet yapamayınca , tüzük kurultayı yaptı. Ve parti içi muhalefeti etkisizleştirdi. — bahattin yucel (@bahattinyucel) 11 Mart 2018