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Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Dünya / 15 Aralık 2018 Cumartesi 16:43
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'nın Twitter hesabından, hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 7 bölücü terörist ise etkisiz hale getirildi. Kaynak : AA

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