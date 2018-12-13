İstanbul'da 15 adrese eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 12 şüpheli yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu iddia edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.



Soruşturma kapsamında, Sultanbeyli, Bağcılar, Başakşehir, Sultangazi, Bahçelievler, Arnavutköy ve Avcılar'da 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.



Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Kaynak : AA

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