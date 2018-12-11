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Alpay Özalan'ın CHP'li vekille atışması

Meclis'te CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Alpay Özalan'a "Sana mikro desem fırın anlarsın" sözüne Özalan "Ben de ona top desem bomba diye karakola gider" karşılığını verdi.

Güncel / 11 Aralık 2018 Salı 23:10
Alpay Özalan'ın CHP'li vekille atışması

TBMM Genel Kurulu'nda 2019 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Genel Kurul Salonu'nun en hareketli anlarına sahne olan bütçe görüşmelerinde bugün AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın karşılıklı atışması vardı.

'MİKRO DESEM AKLINA FIRIN GELİR'

Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Başarır, kürsüde konuşma yaparken, oturduğu yerden cevap veren AK Partili Özalan'a 'Alpay kardeşim, sen sürekli kale arkasında ısınıyorsun, çık buradan konuş, çık. Ama ekonomiyi konuşuyoruz, ama bütçeyi konuşuyoruz. Şimdi ben sana mikro desem aklına fırın gelir, makro desem aklına market gelir. Çık kardeşim, buradan konuş, anlat, anlat. Laf atmayın.'

'TOP' DESEM 'BOMBA' DİYE KARAKOLA VERİR'

Bu sözlerin ardından yerinden söz alan Alpay Özalan ise; 'Hayatımda hiç kale arkasında ısınmadım, her zaman ilk 11'de oynadım, bu bir. Bu ülkede 150 defadan fazla Millî Takım formasını giydim, hepsinde ilk 11 oynadım. Yurt dışında da şu anlı şanlı bayrağı hep en yükseklerde dalgalandırdım, bundan da gurur duyuyorum. Ben de kendisine 'top' desem, o da gider 'bomba' diye karakola verir. Yine 'ısınma turları' dedi, doğrudur. Çıkıp orada zaman gelince konuşacağım.' diyerek cevap verdi.

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