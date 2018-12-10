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Bahçeli'den Yıldırım açıklaması

MHP Lideri Bahçeli 'Binali Bey İstanbul'dan aday olursa başımızın üstünde yeri var' dedi.

Siyaset / 10 Aralık 2018 Pazartesi 15:49
Bahçeli'den Yıldırım açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstanbul adaylığıyla ilgili değerlendirme yapan Bahçeli, 'Aday belirleme anlayışına egemen olan parti AK Parti'dir. Göstereceği aday kabul edilir. Binali Bey önemli bir isimdir. Binali Bey aday olursa başımın üzerine yeri vardır' diye konuştu.

Yıldırım'ın aday olması için TBMM Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceğine yönelik tartışmalara da değinen Bahçeli, 'Binali Bey'i aday olması istifa etmesi gerekir mi, gerekmez mi böyle bir tartışmaya sokmamak gerekir. Seçildiği gün Meclis Başkanlığı'ndan ayrılmış olur' ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

'Fenerbahçede 1907 ruhu vardın herhangi endişeye gerek yoktur. Düşmez bunlar büyük takım bunlar, üzmeyin kendinizi.

'3 BÜYÜKŞEHİR MHP'NİN'

AK Parti ve MHP de iki değerimiz 51 ilde adaylar belirleniyor. 30 Büyükşehir içinde 3 tanesi MHP'nin aday çıkarmayacağız büyük il diğerleri üzerine çalışma devam ediyor.

Düşüncemiz vardır CHP, HDP işçi Partisi buradaysa gelir aday çıkartırlarsa Cumhur İttifakı'nın adayı kim olursa onu destekleriz.

'OSMANİYE JEST DEĞİL'

Osmaniye 51 ilin kapsamı içinde, ittifak yapmıyor jest diyorlar öyle bir şey yok AK Parti de çıkartabilir biz de çıkartabiliriz. Biz zaten ilan ettik. Osmaniye jestin içinde değil jestle rest arasında farkı var.

1 Nisan günü Cumhur İttifakı çok güçlü bir şekilde uyanacak.

'ERZURUM DENİZLİDE NİÇİN ADAY ÇEKİLDİ?'

Erzurum AK Parti 220 bin oy almış 24 Haziran'da biz 78 bin oy almışız aday bizden olsun demenin Cumhur ittifakı'yla bağdaşmaz adayların seçimidir. Denizli'de de böyledir.

'ANDIMIZDAN VAZGEÇMEDİK'

Ne andımızdan vazgeçeriiz ne de cezaevlerinin tıka basa olduğu noktada herhangi tasarruftan vazgeçmeyiz ama gerçekçi olmamız lazım 50 milletvekilimiz var. AK Parti yaklaşım ortaya koysa.'

Ak PartiDevlet Bahçeli


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