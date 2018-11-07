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Trump'tan seçim sonuçlarıyla ilgili ilk açıklama: Muazzam bir başarı

ABD Başkanı Donald Trump: 'Muazzam bir başarı. Hepinize teşekkür ederim'

Dünya / 07 Kasım 2018 Çarşamba 07:32
Trump'tan seçim sonuçlarıyla ilgili ilk açıklama: Muazzam bir başarı

ABD Başkanı Donald Trump, Kongreyi yeniden şekillendirecek ara seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede 'Muazzam bir başarı.' ifadesini kullandı.

Trump, Kongre seçimleri hakkında sosyal medyada Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Senatoda Cumhuriyetçilerin çoğunluğunu korumasına karşı ABD basınından yapılan ilk haberlere göre Temsiliciler Meclisinde üstünlüğü Demokratların ele geçirmesine rağmen Trump'ın bu sonuçları başarılı görmesi dikkati çekti.

ABD Başkanı Trump paylaşımında, 'Muazzam bir başarı. Hepinize teşekkür ederim.' ifadelerine yer verdi.

Trump göreve geldiğinde Washington'daki üç güç dengesinden biri olan Kongrede üstünlük Cumhuriyetçilerin elindeydi. Üstünlüğü Demokratların ele geçirmesi durumunda Kongrenin onayına ihtiyaç duyulan konularda Trump'ın hareket alanı daralmış olacak. Kaynak : AA

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