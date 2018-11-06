Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran yaptırımlarını doğru bulmuyorum

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.



Gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrasında ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları hakkında 'İran yaptırımlarını doğru bulmuyorum. Dünyanın dengesini bozmaya yönelik adım. Uluslararası hukuka da aykırı. Biz İran'dan 10 milyar metreküp doğalgaz alıyoruz' açıklaması yaptı.



ABD-YPG DEVRİYESİ: TRUMP BU SÜRECİ DURDURACAKTIR



Erdoğan, Suriye'de ABD'nin YPG ile ortak devriye yapmasıyla ilgili olarak, 'Kabul edilebilir bir şey değil. Böyle bir durum sınırda ciddi olumsuzluklara neden olur. Sayın Trump'ın bununla ilgili süreci durduracağına inanıyorum' dedi.