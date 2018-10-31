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Sınırdaki sıcak çatışma kamerada

Suriye sınırındaki çatışma anları, cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Güncel / 31 Ekim 2018 Çarşamba 14:56
Sınırdaki sıcak çatışma kamerada
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Şanlıurfa’nın Suriye sınırında bulunan Süleyman Şah türbesinin 5 kilometre yakınındaki sınır karakoluna saldırının ardından tank ve fırtına obüsleri ile verilen karşılık, saniye saniye cep telefonu görüntüleriyle kaydedildi. Görüntülerde tank ve topçuların yaptığı atışla teröristlere ait ev ve mevziler etkisiz hale getiriliyor. Atışların ardından vurulan bölgelerden metrelerce yükseğe toz bulutu ve dumanın yükseldiği görülüyor.

Kaynak : İHA

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Süleyman ŞahSuriyeCep Telefonu


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