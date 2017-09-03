Eğitimli genç işsiz kalmayacak

Hükümetin istihdam projesi giderek genişliyor. Eğitim seviyesi yükseldikçe işsizlik düzeyi artarken bunun önüne geçebilmek için bir dizi yeni tedbir yaşama geçirilecek. Yüzde 24.7'ye çıkan eğitimli genç nüfustaki işsizlik oranını aşağı çekmek için 2018'de çatı bir işgücü piyasası bilgi- izleme sistemi kuruluyor. Gençlere iş aramada kişisel eylem planları hazırlanırken, iş piyasasına geçişte stajyerlik, kursiyerlik gibi düzenlemeler genişletiliyor. Teknoloji, ticaret, sanayi, havacılık gibi sektörlere yönelik iş fırsatları seminerleri düzenlenirken, meslek odaları da üniversiteli gençlere iş bulmada aracılık edecek.



İstihdam edilemeyen gençlerin önemli bölümü yeni mezun olan, askerliğini yapmış, ailesiyle yaşayan ve ilk kez iş arayanlardan oluşuyor. Hükümet, Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında bu sorunun çözümü için şu adımları atacak:



STAJYERLİK GENİŞLİYOR: Üniversite öğrencilerinin iş piyasasına geçişlerini sağlamak amacıyla stajyerlik, kursiyerlik gibi düzenlemeler genişletiliyor.



TRIMESTER YAYGINLAŞIYOR: Gençlerin iş piyasasına geçişlerinin hızlandırılması amacıyla üniversitelerde 1 dönem uygulamaları, 2 dönem akademik eğitim içeren trimestır uygulamaları yaygınlaştırılıyor.



EĞİTİM-NİTELİK UYUMU: Gençlerin aldıkları eğitimle işgücü piyasasının talep ettiği nitelikler arasındaki uyumsuzluk önleniyor. Okuldan işgücü piyasasına geçişler kolaylaştırılacak.



DÖRT PROGRAMA KATILIM: İşgücü yerleştirme kursları, iş kurma danışmanlığı, meslek geliştirme, işini kurma programlarına katılım artırılacak. İŞKUR meslek edinme, kariyer hedefi, girişimcilik gibi konularda bu gruba yönelik özel eğitim programları düzenleyecek.



YEREL AKTÖRLER DE DEVREDE: Bölgesel ekonomik özelliklere göre gençler için istihdam stratejisi ortaya konulacak. Gençlere iş kapısı açmak için yerel aktörler de devreye girecek.



TEKNOLOJİ YATIRIMI ARTACAK



Teknolojik süreci yönetecek işgücü ihtiyacı eğitimli gençlerle karşılanacak. MEB ve üniversiteler işbirliğinde öğrenciler ve velilere yönelik olarak meslek tanıtım faaliyetleri artırılacak. Gençlere iş aramada kişisel eylem planları hazırlanacak. İş geliştirme merkezleri tüm illere yaygınlaştırılacak ve gençlerin en uygun işi bulmaları sağlanacak.



MEZUNLARI TAKİP SİSTEMİ GELECEK



2018 itibarıyla mezunlara yönelik istihdam izleme araştırmaları yapılacak. Buna ilişkin bir takip sistemi kurulacak. Gençler için danışmanlık, staj, eşleştirme gibi hizmetler artırılacak. Gençlere iş arama becerileri eğitimi verilecek. İŞKUR, internet üzerinden mesleki rehberlik hizmetleri verecek. Üniversite mezunu gençlerin iş arayıp bulmaları için özel takip sistemi kurulacak. Üniversite mezunlarına meslek eğitimi verilecek. İŞKUR eğitim programlarına meslek odaları aracılık edecek.





