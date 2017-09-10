Oğlunu kaçırmak isteyen teröristlerce öldürüldü

PKK'lı teröristler, bugün saat 21.30 sıralarında merkeze bağlı Kemerli Köyü'ne gidip, Mehmet Salih Aslan'ın evini bastı. Birlikte oturdukları oğlu Ahmet Aslan'ı silah zoruyla yanlarına alan teröristler, evden ayrıldı.



Baba Mehmet Salih Aslan da teröristlerin peşine düştü. Ancak köy çıkışında teröristler, kendilerine engel olmak isteyen Mehmet Salih Aslan'ı uzun namlulu silahlarla tarayarak katlettiler.



AHMET ASLAN'I BIRAKIP KAÇTILAR



Olayı haber alan köylüler de toplanıp silah seslerinin geldiği bölgeye gidince, teröristler paniğe kapılıp Ahmet Aslan'ı da bırakarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleriyle güvenlik güçleri sevk edildi. Ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Salih Aslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.







VALİ, İL JANDARMA KOMUTANI VE EMNİYET MÜDÜRÜ HASTANEYE GELDİ



Siirt Valisi Ali Fuat Atik, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Kemal Benek ve Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, hastaneye gelerek bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Olayın münferit bir olay olduğunu söyleyen Vali Atik, 'Kemerli Köyü'nde Mehmet Salih Aslan adlı vatandaşımız uğradığı silahlı saldırı soncu hayatını kaybetmiştir. Olayın öğrenilmesi müteakip olay yerine ambulans sevk edilmiş. Daha sonra vatandaşımız hastaneye geldiği zaman kurtarılamamış ve vefat etmiştir. Bazı basın yayın organlarında PKK köy bastığı ve vatandaşımızı öldürdüğü şeklinde haberler çıkmıştır. PKK'nın köy basması diye bir olay yoktur. Bu münferit bir olaydır. Olay bizim tarafımızdan araştırılmaktadır, daha sonra kamuoyuna bilgi verilecektir' dedi.







OPERASYON BAŞLATILDI



Dağlık alana kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.







