Resmi rezerv varlıkları Temmuz'da azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Temmuz ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıkladı.



Buna göre; Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 1 azalarak 107,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 2,5 azalarak 86,5 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 6,3 oranında artarak 19,7 milyar dolara yükseldi.



Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 16,6 oranında azalarak 11,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 7,8 milyar dolar anapara, 4,1 milyar dolar faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1,2 milyar dolar bir ay, 1,9 milyar dolar 2-3 ay ve 8,8 milyar dolar 4-12 ay içerisinde ödenecek.



Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 63,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Kaynak : İHA