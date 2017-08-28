USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Resmi rezerv varlıkları Temmuz'da azaldı

Resmi Rezerv Varlıkları, 2017 temmuz döneminde bir önceki aya göre yüzde 1 azalarak 107,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ekonomi / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 10:20
Resmi rezerv varlıkları Temmuz'da azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Temmuz ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıkladı.

Buna göre; Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 1 azalarak 107,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 2,5 azalarak 86,5 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 6,3 oranında artarak 19,7 milyar dolara yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 16,6 oranında azalarak 11,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 7,8 milyar dolar anapara, 4,1 milyar dolar faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1,2 milyar dolar bir ay, 1,9 milyar dolar 2-3 ay ve 8,8 milyar dolar 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 63,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak : İHA

Merkezi YönetimCumhuriyetMerkez BankasıMilyar DolarUluslararası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı