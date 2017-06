Türkmendağı'nda son durum

Türkmen komutan Hamo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşşar Esed güçlerinin köylerine yönelik saldırılarını ramazan ayında da durdurmadığını söyledi.



Saldırıların özellikle iftar saati başladığına dikkati çeken Hamo, bu saldırılarda Türkmendağı ile Cebel Ekrad'da ölenler ve yaralananlar olduğunu belirtti.



Hamo, kendilerinin de bu saldırılara zaman zaman karşılık verdiğini ve çatışmalar yaşandığını anlatarak, '6 yıldır Türkmen köylerine, hava, kara ve denizden bombalar yağıyor. Üzerimizde denenmedik silah kalmadı. Esed güçleri ve destekçileri köylerimizi almak için saldırmaya devam ediyor ancak şunu bilmeliler ki her gün üzerimize bombalar da yağsa, yerin altına da girsek, kanımızın son damlasına kadar ata yadigarı köylerimizi koruyacağız.' diye konuştu.







'Suriye parçalanmak isteniyor'



Suriye'de PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin ülke üzerinde oynanan kirli oyunlara hizmet ettiğini vurgulayan Hamo, ülkeyi büyük devletlerin çıkarları doğrultusunda bölmek için her türlü oyunun sürdüğünü dile getirdi.



Ülkenin tek bir karşının bölünmesine karşı olduklarını aktaran Hamo, şunları kaydetti:







'Şimdi Esed'in de katkısıyla ülkeyi birkaç noktada terör örgütleri aracılığıyla parçalamak istiyorlar. Suriye'de hiçbir ırk, din, mezhep birbirine düşman değil. İsteğimiz, Beşşar Esed ve rejiminin gitmesidir. Parçalanacak yerler arasında Türkmendağı da var. Bizler savaşın ilk gününden beri vatanın bölünmesine karşıyız. İnşallah Suriye halkı bu kirli oyunlara meydan vermeyecek. Biz de tek parça kalmak için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Suriye'de muhalefet şu an savaşı sadece Esed ve destekçisi ülkelere karşı vermiyor, PYD ve DEAŞ'e karşı da mücadele veriyor. '







Türkmen komutan Hamo, uluslararası örgütler ve büyük ülkelerin muhalefete 7 yıldır gerekli desteği vermediğini, tüm olumsuzluklara rağmen namus bildikleri vatanlarını korumaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.



Kaynak : AA