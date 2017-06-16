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Yılmaz Özdil'den Kılıçdaroğlu'nu bitiren sözler

Sözcü yazarı, FETÖ'den tutuklanan Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasını bahane ederek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yürüyüş için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Güncel / 16 Haziran 2017 Cuma 23:05
Yılmaz Özdil'den Kılıçdaroğlu'nu bitiren sözler
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İLK GÜN KARISI İKİNCİ GÜN OĞLU BIRAKTI

Halk Tv'de katıldığı ' Halk Arenası ' programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Özdil ' Bir adalet yürüyüşü yapılıyor. İlk gün karısı bıraktı ikinci gün oğlan da bıraktı. Bunu espri olsun diye söylemiyorum. Kitleyi sokakta yürütmek ciddi bir iştir.' dedi.

BÖYLE ADALET ARANMAZ

Özdil sözlerine şöyle devam etti;

Bunu yaparken beraber yürüdüğümüz insanlara da dikkat etmemiz lazım. CHP güzel bir şey yaptı. İlk gün yanında AKP'den kovalama bir milletvekili, bir tane de KHK ile atılmış FETÖ'cü olduğu konuşulan birisi. Böyle adalet aranmaz.

HASAN CEMAL'İN NE İŞİ VAR?

Yanında Hasan Cemal var. Hasan Cemal hukuk adaletten bahsedecek son gazetecilerden biridir. Cemal ve türevi bu ülkede FETÖ'cüler cirit atarken Abdullah Gül'le Beşiktaş maçı seyredip makara ediyorlardı.


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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