Yılmaz Özdil'den Kılıçdaroğlu'nu bitiren sözler

İLK GÜN KARISI İKİNCİ GÜN OĞLU BIRAKTI



Halk Tv'de katıldığı ' Halk Arenası ' programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Özdil ' Bir adalet yürüyüşü yapılıyor. İlk gün karısı bıraktı ikinci gün oğlan da bıraktı. Bunu espri olsun diye söylemiyorum. Kitleyi sokakta yürütmek ciddi bir iştir.' dedi.



BÖYLE ADALET ARANMAZ



Özdil sözlerine şöyle devam etti;



Bunu yaparken beraber yürüdüğümüz insanlara da dikkat etmemiz lazım. CHP güzel bir şey yaptı. İlk gün yanında AKP'den kovalama bir milletvekili, bir tane de KHK ile atılmış FETÖ'cü olduğu konuşulan birisi. Böyle adalet aranmaz.



HASAN CEMAL'İN NE İŞİ VAR?



Yanında Hasan Cemal var. Hasan Cemal hukuk adaletten bahsedecek son gazetecilerden biridir. Cemal ve türevi bu ülkede FETÖ'cüler cirit atarken Abdullah Gül'le Beşiktaş maçı seyredip makara ediyorlardı.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel