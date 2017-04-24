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'Erdoğan öldürülmeliydi' diyen İngiliz gazetesinden Akşener'e övgü

15 Temmuz darbe girişimi sonrası 'Erdoğan öldürülmeliydi' diyen İngiliz dergisi Foreign Policy, Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan için tehlike oluşturabileceğini yazdı.

Güncel / 24 Nisan 2017 Pazartesi 22:07
'Erdoğan öldürülmeliydi' diyen İngiliz gazetesinden Akşener'e övgü

Türkiye'deki muhalifleri her zaman destekleyen İngiliz medyası referandum sonrası bu çalışmalarına devam etmekte.

İNGİLİZLERİN KOZU: MERAL AKŞENER

Foreign Policy dergisinde yayınlanan, Leela Jacınto tarafından yazılıp Türkiye'nin konu alındığı makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı durdurabilecek tek politikacının Meral Akşener olduğu belirtildi.

Erdoğan'ı konu alındığı yazıda "Erdoğan'ın haremine girmeyi reddeden 'dişi kurt' onu yenebilir mi?" başlığı atıldı.



"ERDOĞAN ÖLDÜRÜLMELİYDİ?"
Foreign Policy dergisinde yayınlanan Edward Luttwak imzalı yazıda FETÖ'cü cuntanın neden başarısız olduğu ile ilgili bir analize yer veriliyor. Analizde 'Başarılı bir askeri darbe için ne gerekir?' diye soran Luttwak 'Önce lider öldürülmeliydi' cevabını vermişti. 

Askeri DarbeCumhurbaşkanıMeral AkşenerTürkiyeReferandum


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