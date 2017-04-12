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Trump'tan Suriye açıklaması: Zamanı geldi!

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada 'Suriye'deki vahşi iç savaşı sona erdirmenin, teröristleri yenmenin ve mültecilerin evlerine dönmesini sağlamanın zamanı geldi' dedi.

Dünya / 12 Nisan 2017 Çarşamba 23:15
Trump'tan Suriye açıklaması: Zamanı geldi!

ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya ve Suriye meselesi, Ukrayna'daki kriz ve IŞİD terör örgütüyle mücadele gibi konular ele alındı.

Görüşmenin ardından Donald Trump ve Jens Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenledi.

TRUMP: ARTIK ZAMANI GELDİ

Stoltenberg, "NATO terörle mücadelede daha fazlasını yapmalı, hepimiz üzerimize düşeni gerçekleştirmeliyiz" diye konuşurken, Trump ise "Suriye'deki felaketi çözmek gerektiğini" vurgulayarak, "Artık bu cani iç savaşı bitirme ve mültecileri evlerine dönmelerini sağlama vakti geldi," ifadelerini kullandı.

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