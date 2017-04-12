Trump'tan Suriye açıklaması: Zamanı geldi!

ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya ve Suriye meselesi, Ukrayna'daki kriz ve IŞİD terör örgütüyle mücadele gibi konular ele alındı.



Görüşmenin ardından Donald Trump ve Jens Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenledi.



TRUMP: ARTIK ZAMANI GELDİ



Stoltenberg, "NATO terörle mücadelede daha fazlasını yapmalı, hepimiz üzerimize düşeni gerçekleştirmeliyiz" diye konuşurken, Trump ise "Suriye'deki felaketi çözmek gerektiğini" vurgulayarak, "Artık bu cani iç savaşı bitirme ve mültecileri evlerine dönmelerini sağlama vakti geldi," ifadelerini kullandı.