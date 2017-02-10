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İlkokullar için yeni düzenleme

Son KHK ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin okul dışında herhangi bir takviye kursuna gitmesi yasaklandı.

Eğitim / 10 Şubat 2017 Cuma 11:05
İlkokullar için yeni düzenleme

Daha önce kapatılan dersanelerin ardından, son KHK ile 'etüt eğitim merkezi' de eğitim sisteminden çıkarıldı. Halen faaliyet gösteren 2 bin 6 etüt merkezine 1 Temmuz'a kadar dönüşüm hakkı tanındı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin okul dışında herhangi bir takviye kursuna gitmesine izin verilmeyecek.

'ETÜT MERKEZLERİ' İBARESİ KALDIRILDI

OHAL Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yer aldı. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda yer alan 'öğrenci etüt eğitim merkezleri' ibaresi ve tanımı yürürlükten kaldırılarak, yerine 'sosyal etkinlik merkezleri' ibaresi eklendi.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE OKUL DIŞI YASAK

İlköğretim öğrencilerinin okul dışında herhangi bir takviye kursuna gitmesine izin verilmeyecek. Dershanelerin ardından açılan ve sadece tek ders verebilen özel eğitim kursları da lise öğrencileri için faaliyet gösterebilecek.

KHK ile daha önce kanunda olmayan 'sosyal etkinlik merkezleri'nin açılmasına izin verildi. Bu merkezlerde öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal faliyetleri yürütebilmesi sağlanacak. Kaynak : Habertürk

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