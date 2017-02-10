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Başbakan Yıldırım'dan referandum açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı açıklamada ' İnsşallah referandum 16 Nisan'da yapılacak' dedi.

Siyaset / 10 Şubat 2017 Cuma 14:54
Başbakan Yıldırım'dan referandum açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayada değişikliği onaylamsından sonra Başbakan Yıldırım referandum tarihini açıkladı. Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız anayasa değişikliğini onayladı, dolayısıyla artık halk oylaması, diğer adıyla referandumun tarihi de netleşti. İnşallah 16 Nisan tarihinde referandum yapılacak. Meclisin hallettiği cumhurbaşkanımızın imzaladığı bu değişikliğin vatandaşlarımız tarafından da nihai tasdiki yapılacak." dedi.

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Yıldırım konuyla ilgili olarak, "Kremlin'in açıklamaları dün karşılıklı yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin görüştüler. Bunun bir kaza olduğunu, duydukları üzüntüyü en açık şekilde ifade ettiler. Bundan sonra benzer kazaların yaşanmaması için gerekli koordinasyon, birlikte çalışmak için de her türlü tedbir alınacak. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz." dedi.

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