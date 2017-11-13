Irak - İran sınırındaki depremde ölü sayısı artıyor

İran-Irak sınırında Halepçe kenti yakınında 7,3 büyüklüğünde deprem oldu. Dün saat 21:18'de meydana gelen deprem Türkiye'nin doğu ve güneydoğusundaki illerle de hissedildi. İlk belirlemelere göre İran ve Irak'ta 335 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 950 kişi de yaralandı.
Irak'ta dün 21.18'de bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Halepçe kentinin 32 km güneybatısı olduğu belirtildi.
Kuzey Irak Sağlık Bakanlığı, depremde ilk belirlemelere göre en az 5 kişinin öldüğü ve 225 kişinin yaralı olduğu bilgisini paylaştı.
Süleymaniye'de 8 köyde büyük hasar oluştuğu belirtiliyor. Depremin ardından Süleymaniye'deki Derbendihan Barajı'na yakın yerleşim alanlarının boşatılması istendi.
Süleymaniye'de elektrikler kesildi, telefon ve internet hattı koptu.
İRAN'DA EN AZ 200 KİŞİ ÖLDÜ
Depremin İran sınırında yaşanması nedeniyle ülkenin batısındaki 8 köyde hasar meydana geldi.
İran devlet televizyonu, İran'da en az 200 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'ü aşkın kişinin de yaralandığını bildirdi.