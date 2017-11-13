Irak - İran sınırındaki depremde ölü sayısı artıyor

Irak'ta dün 21.18'de bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Halepçe kentinin 32 km güneybatısı olduğu belirtildi.



Kuzey Irak Sağlık Bakanlığı, depremde ilk belirlemelere göre en az 5 kişinin öldüğü ve 225 kişinin yaralı olduğu bilgisini paylaştı.



Süleymaniye'de 8 köyde büyük hasar oluştuğu belirtiliyor. Depremin ardından Süleymaniye'deki Derbendihan Barajı'na yakın yerleşim alanlarının boşatılması istendi.



Süleymaniye'de elektrikler kesildi, telefon ve internet hattı koptu.











İRAN'DA EN AZ 200 KİŞİ ÖLDÜ



Depremin İran sınırında yaşanması nedeniyle ülkenin batısındaki 8 köyde hasar meydana geldi.



İran devlet televizyonu, İran'da en az 200 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'ü aşkın kişinin de yaralandığını bildirdi.



ÖLÜ SAYISI ARTIYOR



Gelen son dakika bilgisine göre; İran ve Irak'ta toplam 335 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 950 kişi de yaralandı.











3 ARTÇI SARSINTI DAHA MEYDANA GELDİ



Irak'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7.3'lük depremin ardından bölgedeki panik ederken, üç artçı sarsıntı daha meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 00.33'te meydana gelen deprem 4.8, 01.31'de gerçekleşen deprem 4.6, saat 02.37'deki deprem ise 4.1 büyüklüğünde ölçüldü.











KALIN: EKİPLERİMİZ HAREKETE GEÇMİŞ DURUMDA



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kuzey Irak'ta meydana gelen depremle ilgili oalrak 'Irak'ın kuzeyinde meydana gelen deprem nedeniyle AFAD, Kızılay ve diğer birimlerimiz arama-kurtarma çalışmaları ve ilaç, battaniye vb. insani yardımlar için harekete geçmiş durumda' açıklamasında bulundu.



7 ÜLDEDE HİSSEDİLDİ



Deprem Irak'ın tamamı ve Türkiye'nin güney illerinin yanı sıra İran, Suriye, Kuveyt, Gelen son dakika bilgisine göre; İran ve Irak'ta toplam 335 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 950 kişi de yaralandı.'ınkentinde meydana gelen 7.3'lük depremin ardından bölgedeki panik ederken, üçdaha meydana geldi.Boğaziçi Üniversitesive Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 00.33'te meydana gelen4.8, 01.31'de gerçekleşen4.6, saat 02.37'dekiise 4.1 büyüklüğünde ölçüldü.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'ta meydana gelen depremle ilgili oalrak 'Irak'ın kuzeyinde meydana gelennedeniyle AFAD,ve diğer birimlerimiz arama-kurtarma çalışmaları ve ilaç, battaniye vb. insani yardımlar için harekete geçmiş durumda' açıklamasında bulundu.Deprem'ın tamamı ve'nin güney illerinin yanı sıra Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri ülkelerinde de hissedildi