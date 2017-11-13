Erdoğan-Putin görüşmesi bitti! İki liderden önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın açıklaması yaptı.



Putin'in konuşmasından satırbaşları:



Başta Suriye olmak üzere bölgesel konuları ele aldık.



İki ülke ilişkileri kriz öncesi seviyesine ulaştı. Geçen yıldan bu yana oluşan düşüşü telafi edeceğiz. Ticaret hacmimiz yüzde 34 arttı.



Türk Akımı ve nükleer santral projesini ele aldık.



Astana sürecinin garantörleri (Rusya, Türkiye, İran) olarak, gerçekleştirdiğimiz ortak çalışmaların başarıyla devam ettiğini ve başarıyla devam edeceğini söylemek istiyorum. Suriye'de şiddet azaldı, diyalog için şartlar oluşuyor.



İran ziyareti hakkında Erdoğan'a bilgi verdim.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:



Bu yıl içerisinde Rusya Federasyonu'nu üçüncü kez ziyaret ettik. Bu ziyaretle, Sayın Putin ile yıl içerisindeki altıncı görüşmemizi gerçekleştirdik. Gerek yüz yüze görüşmeler, gerekse telefon diplomasimiz devam ediyor.







'SAVUNMA SANAYİNE YÖNELİK MÜŞTEREK ADIMLARI ÖNEMSİYORUM'



Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok ileri bir seviyeye geldiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Elbette bu seviyeyi yeterli bulmuyoruz. Ülkelerimizin ve halklarımızın her alanda daha yakın ve güçlü işbirliği içinde olması noktasında iki taraf da hemfikir. Özellikle de savunma sanayine yönelik müşterek atacağımız adımları çok önemsiyorum.



Siyasi diyaloğumuza paralel olarak, ekonomik ilişkilerimiz de yükselişe geçmiş bulunuyor. İlişkilerin derinleştirilmesi konusunda Sayın Putin ile mutabık kaldık.







'VİZE MUAFİYETİ REJİMİNİN ESKİ HALİNE DÖNDÜRÜLMESİ ÖNEM ARZ EDİYOR'



Evvelce 100 milyar dolar olarak açıkladığımız hedefimize ulaşmak için iş adamlarımızın önündeki vize de dahil olmak üzere tüm engelleri kaldırmamız gerekiyor. Vize muafiyeti rejiminin eski haline döndürülmesi bu noktada önem arz ediyor.



İkili ticari hacmimiz geçen yılın aynı dönemine göre ciddi bir artışla, 15 milyar dolara ulaştı.



Türk Akımı ve Akkuyu nükleer santrali projelerinin zamanında hayata geçirilmesi konusunda çalışıyoruz.







Sayın Putin ile Sayın Trump arasındaki Vietnam'da yapılan ortak açıklamayı önemsiyoruz.



Özellikle Suriye ihtilafına ilişkin son gelişmeleri değerlendirme fırsatını bulduk. Gelinen noktada siyasi çözüme odaklanabileceğimiz bir zemin oluştuğu hususunda mutabıkız.

