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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çipras ile Kıbrıs'ı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile telefon görüşmesinde, Kıbrıs meselesiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Siyaset / 9 Ocak 2017 Pazartesi 19:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çipras ile Kıbrıs'ı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde gerçekleştirilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Çipras, Kıbrıs meselesi hakkında görüş alışverişinde bulundu.



Recep Tayyip Erdoğan ve Aleksis Çipras, Cenevre'deki müzakerelerden olumlu bir netice alınabilmesi için tüm tarafların yapıcı bir tavır içinde olmalarının önemine dikkati çekti.

CumhurbaşkanıYunanistan BaşbakanıKıbrısRecep Tayyip Erdoğan


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