Şangay İş Birliği Örgütü Uluslararası Ekonomik İşbirliği Kurumu & WTC World Trade Business Development Council arasında protokol imzalandı. Yapılan anlaşmanın ardından resmi açıklama yapıldı.



Açıklamada;

4 Ocak Çarşamba günü saat 15.00'te Turan Güneş Bulvarı 100/14 (Akçam Plaza) Çankaya ANKARA adresinde yapılacak olan Şangay İş Birliği Örgütü Uluslararası Ekonomik İşbirliği Kurumu ile WTC World Trade Business Development Council arasında üye ülkelerle işbirliği protokolü kararı alması uluslararası arenada Türkiye-Rusya işbirliğinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla imza protokolü yapılması 2017 yılının ilk flaş gündemidir.