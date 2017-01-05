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ŞİÖ ile WTC arasında büyük anlaşma sağlandı

Şangay İş Birliği Örgütü Uluslararası Ekonomik İşbirliği Kurumu ile WTC World Trade Business Development Council arasında protokol imzalandı.

Güncel / 5 Ocak 2017 Perşembe 17:37
ŞİÖ ile WTC arasında büyük anlaşma sağlandı

Şangay İş Birliği Örgütü Uluslararası Ekonomik İşbirliği Kurumu & WTC World Trade Business Development Council arasında protokol imzalandı. Yapılan anlaşmanın ardından  resmi açıklama yapıldı.

Açıklamada;

4 Ocak Çarşamba günü saat 15.00'te Turan Güneş Bulvarı 100/14 (Akçam Plaza) Çankaya ANKARA adresinde yapılacak olan Şangay İş Birliği Örgütü Uluslararası Ekonomik İşbirliği Kurumu ile WTC World Trade Business Development Council arasında üye ülkelerle işbirliği protokolü kararı alması uluslararası arenada Türkiye-Rusya işbirliğinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla imza protokolü yapılması 2017 yılının ilk flaş gündemidir.

Kamuoyu ile paylaşmaktan onur duyarız.

Türkiye 2011 yılında başvurusunun ardından 2013'te (ŞİÖ) Şanghay İşbirliği Örgütü İş Kulübü'nün diyalog ortağı konumuna gelmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem başbakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı döneminde gerçekleştirdiği temaslarda Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olarak kabul edilmesi karşılığında AB'ye tam üyelik başvurusunu geri çekebileceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasında “Türkiye bir defa kendini rahat hissetmeli. ‘Benim için varsa, yoksa Avrupa Birliği' dememeli mesela. ‘Şanghay Beşlisi içerisinde Türkiye neden olmasın?' diyorum. Temenni ederim ki orada olumlu bir gelişme olması halinde, yani Türkiye'nin Şanghay Beşlisi içerisinde yer alması, bu konuda çok daha rahat etmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullanması (ŞİÖ) Şanghay İşbirliği Örgütü İş Kulübü Türkiye Daimi Temsilciliği üyeliğini yeniden gündeme taşıdı.











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