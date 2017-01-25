Gelinlik yerine kefen giydi

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Avanos'tan Kayseri'ye giden nişanlı Cenk Ay (28) ve Özgül Köylü'nün (27) içinde bulunduğu 20 SU 093 plakalı otomobil, Garipçe mevkiinde şarampole yuvarlandı.



Kazada yaralanan genç çifte ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekiplerini yaptı. İlk müdahalenin ardından Cenk Ay ve Özgül Köylü, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi altına alındı. Kazada yaralanan 27 yaşındaki anaokulu öğretmeni Özgül Köylü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç öğretmenin cenazesi bugün Avanos ilçesinde bulunan Merkez Cami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.







Özgül öğretmenin cenazesine kazada yaralanan nişanlısı Cenk Ay'ın yanı sıra çiftin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Özgül öğretmenin nişanlısı Cenk Ay'ın ise cenaze namazında ayakta güçlükle durduğu görüldü.



Özgül Köylü ve Cenk Ay çifti evlenmek için Avanos Belediyesine müracaat etmiş, 29 Ocak Pazar günü dünya evine girecekti. Kaynak : İHA