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Otobüs tıra çarptı:1 ölü, 15 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde otobüsün tıra arkadan çarpması sonucu tır şoförü hayatını kaybederken, otobüste bulunan yolculardan 15 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 19 Ocak 2017 Perşembe 09:01
Otobüs tıra çarptı:1 ölü, 15 yaralı

Kaza, Konya’nın Ereğli ilçesi Zengen mevkii, Ereğli- Aksaray yolunun 47 kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre henüz sürücüsü belirlenemeyen ve Adana’dan Ankara istikametine gittiği öğrenilen 06 FU 0364 plakalı otobüs, Cemal Aşık(32) yönetimindeki tarım aletleri yüklü 38 GJ 128 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan TIR şarampole yuvarlandı.

Tır sürücüsü Aşık,olay yerinde hayatını kaybetti. Bu sırada otobüste bulunan yolculardan 15 kişi yaralandı. Yaralanan yolcular ambulanslarla çeşitli ilçelerde bulunan hastanelere kaldırıldı.

Yetkililerce kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : İHA

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