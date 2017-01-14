PKK Peşmerge sözcüsünü kaçırdı!

Terör örgütü PKK mensuplarının Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin başkenti Erbil'in Rewanduz ilçesinde Peşmerge Güçleri 7'nci Tugay Sözcüsü Ali Wısu'yu alıkoyduğu bildirildi.



Rûdaw'a konuşan Peşmerge Güçleri 7'nci Tugayı Komutanı Tümgeneral Behram Arif Yasin, teröristlerin bu sabah saat 11.00 sıralarında Werte nahiyesine bağlı Zargeli köyünde Ali Wısu'yu alıkoyduklarını belirtti.



Ali Wısu'nun serbest bırakılması için terör örgütü PKK ile görüştüklerini ifade eden Tümgeneral Behram Arif Yasin, "PKK, onu serbest bırakmak istemiyor. Eğer yarına kadar serbest bırakmazlarsa tavrımızı koyacağız" dedi.