Atalay Filiz'in 2 cinayet için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Atalay Filiz'in Ankara'da Göktuğ Demirarslan ve Elena Radchikova'yı öldürmesine ilişkin Ankara'da görülen davada sona gelindi.



İddia makamı, Filiz için tasarlayarak 2 kişiyi öldürmek suçundan dolayı ayrı ayrı iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.



Filiz İstanbul'da öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürmesine ilişkin de yargılandığı için İstanbul'da tutuklu bulunuyor.



Duruşmaya video konferans yöntemi ile katılan Atalay Filiz'e, mütalaa karşısındaki savunması soruldu. Filiz ''Bir diyeceğim yok'' ifadesini kullandı.



Ankara'daki dava için karar duruşması Mart ayında yapılacak.