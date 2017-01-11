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ABD: Suriye'de PYD masada yer almalı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner, terör örgütü PYD'nin, uzun vadede Suriye'deki politik çözüm arayışlarının bir parçası olması gerektiğini savundu.

Dünya / 11 Ocak 2017 Çarşamba 00:27
ABD: Suriye'de PYD masada yer almalı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye’deki uzun vadeli politik çözüm arayışlarında terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin de masada yer alması gerektiğini savundu.

Bakanlık Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında AA muhabirinin Suriye’de siyasi geçiş dönemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Toner, Suriye’deki iç savaşın sona ermesi için Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki çözüm arayışlarının 'tek çözüm' yolu olduğunu düşündüklerini belirterek, '(Barış görüşmelerinde) Kimin yer alacağı, ilgili gruplara ve Suriye halkına kalmış.' değerlendirmesinde bulundu.

Toner, terör örgütü PYD’yi işaret ederek, 'Suriyeli Kürtler de bu sürece dahil olmalıdır.' diye konuştu.

Kaynak : AA

Dışişleri BakanlığıBirleşmiş MilletlerSavunma BakanıTerör ÖrgütüSuriye


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