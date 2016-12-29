Ankara'da okullara kar tatili

Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle bugün (29 Aralık Perşembe) okullar tatil edilmişti. Kar yağışının akşam saatlerinde de sürmesi üzerine, Ankara'da Cuma gününün de tatil olup olmayacağı konusunda Valilik'ten karar beklenmeye başlandı.



Vali Ercan Topaca, saat 23:01 itibariyle, sosyal medya hesabında açıklama yaptı. O açıklama şu şekilde: Sevgili öğrenciler, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi dolayısıyla, Ankara genelinde,30/12/2016 günü okullar tatil edilmiştir. İyi geceler.





