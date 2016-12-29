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Sıcak Haber : Hangi illerde okullar kar tatili oldu? (30 Aralık 2016)!..

Ankara'da okullara kar tatili

Beklenen haber Ankara Valisi Ercan Topaca'dan geldi. Vali Topaca kar tatilinin uzağını açıkladı.

Güncel / 29 Aralık 2016 Perşembe 23:04
Ankara'da okullara kar tatili

Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle bugün (29 Aralık Perşembe) okullar tatil edilmişti. Kar yağışının akşam saatlerinde de sürmesi üzerine, Ankara'da Cuma gününün de tatil olup olmayacağı konusunda Valilik'ten karar beklenmeye başlandı.

Vali Ercan Topaca, saat 23:01 itibariyle, sosyal medya hesabında açıklama yaptı. O açıklama şu şekilde: Sevgili öğrenciler, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi dolayısıyla, Ankara genelinde,30/12/2016 günü okullar tatil edilmiştir. İyi geceler.


Sosyal MedyaKar YağışıErcan TopacaÖğrenciler


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