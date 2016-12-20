Suikast sonrası Lavrov ve Çavuşoğlu'dan ortak açıklama

Suikastle ilgili tüm detayların araştırılması gerektiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Büyükelçi Karlov'un cenazesi ve ailesi Rusya'ya getirilecektir' dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Karlov suiskatı sonrası şu açıklamalarda bulundu:



'Ben yoldayken sizin büyükelçiniz, bizim dostumuz Andrey Karlov'a terör saldırısını bir kez daha lanetliyorum. Andrey Karlov, zor şartlarda bile görevini en iyi yapan önemli bir diplomattı. Rusya zaten her zaman en iyi diplomatlarını Ankara'ya gönderir, bu da ilişkilerimize verdiği önemi gösterir. Andrey Karlov, iyi bir diplomat olmanın yanı sıra harika bir insandı. En az Rusya, Rusya kadar Türkiye ve Türk halkı da üzgün. Rusya da Türkiye de biliyor ki terör saldırısının hedefi ilişkilerimize zarar vermek ve kat ettiğimiz hedefleri yok etmektedir. Rusya ve Türkiye bunun farkındadır ve buna izin vermeyeceğini defalarca vurgulamıştır.'



'SOKAĞA BÜYÜKELÇİNİN İSMİNİ VERECEĞİZ'



'Hain, alçak terör saldırısının arkasındakini ortaya çıkarmalıyız. Uzmanlar Ankara'ya ulaştı ya da ulaşmak üzere. Sizin ve bizim uzmanlarımız şeffaf bir şekilde beraber çalışacak, bu saldırının arkasındakini açığa çıkaracaklar. Bu saldırının hesabı sorulacaktır. Büyükelçiliğin bulunduğu sokağa Büyükelçinin ismini vereceğiz. Rusya ve Rus halkına başsağlığı diliyorum. Karlov'un ruhu şad olsun.'