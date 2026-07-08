İmamoğlu Savunma Yapmaktan Kaçtı! Duruşmadan Kovuldu

Çıkar amaçlı İmamoğlu suç örgütü davasında bugün skandal anlar yaşandı. Davanın bugün görülen duruşmasında savunma sırası Ekrem İmamoğlu'na geldi.Mahkeme Başkanı, sanığa savunmasını yapması için söz verdi. Ancak İmamoğlu savunma yapmayacağını belirtti. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, bu tutumunun susma hakkını kullanması anlamına geldiğini hatırlattı. İmamoğlu, savunma yapmayacağını yineleyince Mahkeme Başkanı, “Neden savunma yapmaktan kaçıyorsunuz?” diye sordu.İmamoğlu'nun bu soru üzerine, “Ben buraya yargılanmaya değil, yargılamaya geldim.” ifadesini kullanması mahkeme salonunda bardağı taşıran son damla oldu. Mahkeme Başkanı, haddini aşan bu sözlere sert uyarıda bulundu:Yaşanan gerginliğin ardından duruşma savcısı devreye girdi. Savcı, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 203. maddesi uyarınca İmamoğlu'nun iki kez duruşma salonundan çıkarılmasını talep etti. Mahkemenin yaptığı değerlendirmenin ardından, hukuk tanımaz tavırlar sergileyen İmamoğlu duruşma salonundan çıkarıldı.