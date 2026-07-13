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Borsa Güne Nasıl Başladı! İşte Detaylar...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,39 düşüşle 14.265,51 puandan başladı.

Ekleme: 13.07.2026 - 10:33 Güncelleme: 13.07.2026 - 10:37 / Editör: Fehmi Öztürk
Borsa Güne Nasıl Başladı! İşte Detaylar...Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,39 düşüşle 14.265,51 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,53 değer kazancıyla 14.321,19 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 55,68 puan ve yüzde 0,39 azalışla 14.265,51 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,18, holding endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,10 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen yüzde 1,38 ile ulaştırma oldu.